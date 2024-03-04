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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:42

Boeing подтвердила переговоры о покупке поставщика комплектующих Spirit AeroSystems

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Американская Boeing Co. подтвердила переговоры о покупке Spirit AeroSystems Holdings, производителя комплектующих для авиационной отрасли.

"Мы тесно сотрудничаем с Spirit AeroSystems и ее руководством для того, чтобы повысить качество самолетов, которые мы вместе строим, - сообщается в пресс-релизе Boeing. - Мы подтверждаем, что наше сотрудничество привело к предварительным обсуждениям возможности снова сделать Spirit AeroSystems частью Boeing".

Boeing в 2005 году продала часть своих активов, которые впоследствии стали Spirit AeroSystems.

"Мы считаем, что реинтеграция производственных предприятий Boeing и Spirit AeroSystems будет способствовать дальнейшему укреплению авиационной безопасности, повышению качества и будет служить интересам наших клиентов, сотрудников и акционеров", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что "нет никакой гарантии", что компании достигнут соглашения и заключат сделку.

Котировки акций Spirit AeroSystems взлетели более чем на 15% по итогам торгов в пятницу. Бумаги Boeing подешевели на 1,8%.

Boeing Spirit AeroSystems
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