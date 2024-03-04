Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:42

Тысячи туристов оказались заблокированы на севере Италии из-за схода лавины

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Более 6 тыс. туристов и местных жителей оказались заблокированными в регионе Валле-д'Аоста на севере Италии из-за сильного снегопада и схода лавины, сообщает в понедельник ЭФЭ.

Агентство отмечает, что после схода лавины перерезана автотрасса, перекрыт автомобильный тоннель, ведущие в регион. В некоторых муниципалитетах региона закрыты школы, однако энергоснабжение не прервано и продовольственных запасов достаточно.

Повышенный уровень погодной опасности из-за обильных снегопадов объявлен в других регионах на севере Италии - в частности в Пьемонте и Эмилии-Романье. В то же время на побережье Лигурийского моря отмечены штормовые ветра до 50 м/с и волны до пяти метров.

Сложная погодная ситуация складывается и в ряде других регионов Италии - в Умбрии, Лацио, Абруццо, Кампанье, Молизе, Базиликате, Апулии, Калабрии и на острове Сицилия, подчеркивает ЭФЭ.

Италия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Начальник Генштаба Франции предлагал НАТО обсудить отправку войск на Украину

Что случилось этой ночью: понедельник, 4 марта

Корабль Crew Dragon с космонавтом Александром Гребенкиным в экипаже стартовал к МКС

Хейли победила Трампа на республиканских праймериз в округе Колумбия

Хейли победила Трампа на республиканских праймериз в округе Колумбия

Оливковое масло в ЕС за год подорожало на 50%

Оливковое масло в ЕС за год подорожало на 50%

ОАЭ продолжит дополнительно сокращать добычу нефти на 163 тыс. б/с во II кв.

ОАЭ продолжит дополнительно сокращать добычу нефти на 163 тыс. б/с во II кв.

Саудовская Аравия продлила добровольное сокращение добычи нефти в 1 млн б/с

Премьером Пакистана избрали Шахбаза Шарифа

Премьером Пакистана избрали Шахбаза Шарифа

Несколько сотен заключенных сбежали из тюрьмы в столице Гаити

Несколько сотен заключенных сбежали из тюрьмы в столице Гаити

Что случилось этой ночью: воскресенье, 3 марта

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });