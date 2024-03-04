Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:42

Премьер Катара прибыл в Вашингтон на переговоры по поводу сектора Газа

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Премьер Катара Мухаммед бен Абдель Рахман аль Тани в понедельник прибыл в Вашингтон, где встретится с госсекретарем США Энтони Блинкеном для обсуждения попыток заключить перемирие в секторе Газа до начала священного для мусульман месяца Рамадан 11 марта, сообщает агентство EFE.

"Аль Тани возглавляет катарскую делегацию на шестом раунде стратегического диалога Катар-США, который пройдет завтра", - приводит агентство слова представителя МИД Катара Маджеда аль-Ансари.

В Вашингтоне аль Тани встретится с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Аль Тани и Блинкен обсудят, в частности, посреднические усилия Катара и США для выработки нового соглашения о перемирии между Израилем и движением ХАМАС.

ЭФЭ напоминает, что в понедельник в Каире продолжатся переговоры между делегациями ХАМАС, Катара, Египта и США о заключении перемирия в секторе Газа и обмене заложниками.

Однако в воскресенье Times of Israel сообщила со ссылкой на источник, что Израиль отказался направлять свою делегацию в Каир на переговоры из-за отказа движения ХАМАС предоставить полный список заложников, удерживаемых в настоящее время в плену.

Вашингтон Израиль Катар США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Начальник Генштаба Франции предлагал НАТО обсудить отправку войск на Украину

Что случилось этой ночью: понедельник, 4 марта

Корабль Crew Dragon с космонавтом Александром Гребенкиным в экипаже стартовал к МКС

Хейли победила Трампа на республиканских праймериз в округе Колумбия

Хейли победила Трампа на республиканских праймериз в округе Колумбия

Оливковое масло в ЕС за год подорожало на 50%

Оливковое масло в ЕС за год подорожало на 50%

ОАЭ продолжит дополнительно сокращать добычу нефти на 163 тыс. б/с во II кв.

ОАЭ продолжит дополнительно сокращать добычу нефти на 163 тыс. б/с во II кв.

Саудовская Аравия продлила добровольное сокращение добычи нефти в 1 млн б/с

Премьером Пакистана избрали Шахбаза Шарифа

Премьером Пакистана избрали Шахбаза Шарифа

Несколько сотен заключенных сбежали из тюрьмы в столице Гаити

Несколько сотен заключенных сбежали из тюрьмы в столице Гаити

Что случилось этой ночью: воскресенье, 3 марта

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });