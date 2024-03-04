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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Белоруссия освободила от НДС импорт оборудования, которое в стране не производят

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом освободил от НДС ввозимое в республику технологическое оборудование, аналоги которого в стране не производятся, сообщила президентская пресс-служба.

От НДС освобождаются также импортируемые комплектующие и запасные части к такому оборудованию. Документ направлен "на стимулирование проведения модернизации существующих и создание новых производств", говорится в сообщении.

Установлены обязательные условия для получения субъектом хозяйствования этой льготы. В числе условий - наличие заключения уполномоченного органа об отсутствии в Белоруссии производства аналогов, включение ввезенного оборудования в состав основных средств и использование его при производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг).

Александр Лукашенко Белоруссия
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