Белоруссия освободила от НДС импорт оборудования, которое в стране не производят

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом освободил от НДС ввозимое в республику технологическое оборудование, аналоги которого в стране не производятся, сообщила президентская пресс-служба.

От НДС освобождаются также импортируемые комплектующие и запасные части к такому оборудованию. Документ направлен "на стимулирование проведения модернизации существующих и создание новых производств", говорится в сообщении.

Установлены обязательные условия для получения субъектом хозяйствования этой льготы. В числе условий - наличие заключения уполномоченного органа об отсутствии в Белоруссии производства аналогов, включение ввезенного оборудования в состав основных средств и использование его при производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг).