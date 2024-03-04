В Армении прекратили дело азербайджанского военного, признав его заблудившимся

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - В Армении прекращено уголовное преследование военнослужащего ВС Азербайджана, задержанного в конце февраля по обвинению в попытке диверсии и покушении на убийство.

"Уголовное преследование против военнослужащего ВС Азербайджана прекращено", - сказали в пресс-службе Следственного комитета Армении.

"В результате проведенных в Следственном комитете многочисленных неотложных мероприятий были получены фактические данные о том, что пересекший государственную границу Армении военнослужащий ВС Азербайджана Руслан Эльданис-Оглу Пенахов 28 февраля оказался вблизи армянских позиций в результате того, что сбежал и заблудился после инцидента между военнослужащими на азербайджанской позиции", - сказали в СК Армении.

29 февраля СК Армении сообщил о задержании военнослужащего ВС Азербайджана. Против него в Армении были возбуждены уголовные дела по статьям: попытка диверсии, покушение на убийство способом, опасным для жизни других людей, покушение на убийство по мотивам национальной, религиозной ненависти, нетерпимости и вражды, незаконное ношение и транспортировка огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, контрабанда огнестрельного оружия и боеприпасов, незаконное пересечение границы.

Ранее Служба национальной безопасности Армении сообщала, что военнослужащий Вооруженных сил Азербайджана перешел границу Армении на участке населенного пункта Тех Сюникской области (юг Армении). По данным армянской стороны, он был вооружен автоматом АКМ, имел при себе один магазин.

В Минобороны Азербайджана со своей стороны сообщили, что их военный пропал в Лачинском районе на границе с Арменией, заблудившись при плохих погодных условиях.