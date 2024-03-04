Хуситы заявили, что поразили ракетой судно в Аравийском море

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Представитель хуситов Яхъя Сареа подтвердил атаку йеменских мятежников против коммерческого судна в Аравийском море, передают в понедельник ближневосточные СМИ.

Сареа в ходе выступления назвал судно MSC Sky, шедшее под Либерийским флагом из Сингапура в Джибути, "израильским". По его словам, хуситы атаковали судно противокорабельными ракетами и зафиксировали попадание одной из них.

По информации Управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO), инцидент произошел в 168,5 км к юго-востоку от Адена. Зафиксировано два взрыва: первый произошел неподалеку от судна, второй - нанес ему урон. В результате атаки на борту случился пожар, однако экипаж сумел его потушить.

В UKMTO отметили, что силы международной коалиции "реагируют" на инцидент.