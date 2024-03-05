Ли Цян заявил, что Китай продолжит выступать против независимости Тайваня

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Пекин на основе принципа существования одного Китая продолжит выступать против независимости Тайваня и вмешательства извне в тайваньский вопрос, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян, выступая с докладом о работе правительства на открывшейся во вторник сессии ВСНП.

"Мы должны придерживаться общей стратегии партии по решению тайваньского вопроса в новую эпоху, придерживаться принципа "одного Китая", решительно выступать против независимости Тайваня и иностранного вмешательства", - сказал глава китайского правительства.

Он призвал содействовать мирному развитию отношений по обе стороны Тайваньского пролива и "неуклонно продвигать великое дело воссоединения родины и защиты фундаментальных интересов китайской нации".

При этом Ли Цян высказался за интеграцию и развитие по обе стороны пролива, повышение благосостояния соотечественников на материке и на острове, совместные усилия для "национального возрождения".

Премьер Госсовета КНР также заявил, что Китай намерен "неуклонно придерживаться независимой и самостоятельной мирной внешней политики, идти по пути мирного развития", и при этом "придерживаться стратегии открытости внешнему миру, ориентированной на взаимную выгоду".

"Мы выступаем за равноправный и упорядоченный многополярный мир, а также за общедоступную и инклюзивную экономическую глобализацию, будем способствовать формированию нового типа международных отношений", - сказал он.

"Мы выступаем против деспотизма, гегемонии и буллинга, отстаивая равенство и справедливость в международных отношениях", - подчеркнул Ли Цян.