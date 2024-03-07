ЕС призвал Израиль отменить планы расширения поселений на Западном берегу Иордана

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Евросоюз осуждает одобрение Высшим комитетом планирования Израиля проекта строительства более 3,4 тыс. единиц жилья на оккупированном Западном берегу Иордана. Об этом заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

В коммюнике ЕВС, опубликованном в четверг в Брюсселе, указывается на то, что принятые накануне решения "приведут к дальнейшему расширению незаконных поселений".

"ЕС призывает Израиль отменить эти решения. ЕС повторяет, что поселения являются незаконными в соответствии с международным правом и представляют собой препятствие на пути к миру, поскольку они угрожают решению конфликта через сосуществование двух государств", - говорится в документе.

Также отмечается, что "расширение поселений совершенно несовместимо с продолжающимися усилиями по снижению напряженности, что тем более важно в преддверии предстоящих религиозных праздников Рамадана, Песаха и Пасхи".

В Брюсселе подчеркивают, что позиция ЕС остается прежней: Евросоюз не признает никаких изменений границ до 1967 года, в том числе в отношении Иерусалима, кроме тех, которые были согласованы сторонами.