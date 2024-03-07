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ЕНП одобрила кандидатуру фон дер Ляйен на переизбрание главой Еврокомиссии

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Правоцентристская Европейская народная партия (ЕНП), имеющая крупнейшую фракцию в Европарламенте, утвердила в ходе конгресса кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен, переизбирающейся на второй срок в должности председателя Еврокомиссии (ЕК).

По данным европейских СМИ, в ходе тайного голосования на съезде партии в Бухаресте фон дер Ляйен заручилась поддержкой 400 делегатов, 89 проголосовали против. Право голосовать было у 801 делегата ЕНП. Издание Euractiv поясняет, что большое число воздержавшихся показывает - одобрение кандидатуры фон дер Ляйен было "крайне ожидаемым".

Члены партии начали голосовать в 10:15 по местному времени (11:15 по московскому).

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Ранее в четверг в ходе выступления кандидат заявила, что будет прилагать усилия для мира, процветания и безопасности Европы.

Фон дер Ляйен была единственным кандидатом от ЕНП на выдвижение на пост главы ЕК. ЕНП - одна из крупнейших партий Европы, она включает в себя 49 коллективных членов, национальные партии из 27 стран.

Западные СМИ пишут, что самым большим препятствием для избрания 65-летней фон дер Ляйен на второй срок может стать прогнозируемый успех евроскептиков на выборах в ЕП. Это может заставить главу ЕК искать поддержки за пределами партии.

Намеченные на 6-9 июня европейские выборы приведут к назначению первых лиц главных институтов ЕС, в том числе Еврокомиссии.

Лидеры ЕС в 2019 году избрали фон дер Ляйен, бывшего министра обороны Германии, главой ЕК.

Европарламент Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен
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