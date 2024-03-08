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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Байден в обращении к нации поставит себе в заслугу "преодоление сложного периода"

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в ежегодном послании "О положении страны" заявит, его приход к власти позволил американцам пережить "сложный исторический период", сообщил CNN.

"Я пришел к власти с твердым намерением помочь нам пережить один из самых сложных периодов в истории нашей страны. И мы это сделали. Это не попадает в новости, но в тысячах городов американский народ пишет величайшую историю возвращения, которую никогда не рассказывали", - цитирует телеканал выдержки предстоящей речи президента, распространенные Белым домом.

CNN связывает это заявление с преодолением в США последствий пандемии коронавирусной инфекции. Байден таким образом хочет "поставить себе в заслугу экономический бум после пандемии, несмотря на то, что многие американцы все еще высказывают недовольство состоянием страны и ее экономики", говорится в сообщении.

Президент выскажется в защиту "основных ценностей Америки: честности, порядочности, достоинства, равенства".

"Моя жизнь научила меня принимать свободу и демократию. Будущее базируется на основных ценностях, которые определяют Америку: честность, порядочность, достоинство, равенство. Уважать каждого. Дать каждому равный шанс. Не давать ненависти безопасной гавани", - скажет Байден.

Телеканал считает, что это заявление является попыткой нанесения Байденом удара по своему предполагаемому оппоненту на всеобщих выборах экс-президенту Дональду Трампу.

Выступление Байдена намечено на 5:00 по мск.

США Джо Байден
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