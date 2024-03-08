Байден заверил, что Штаты не стремятся к конфронтации с Китаем

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден, выступая в Конгрессе с посланием "О положении к стране" заявил, что готов конкурировать с Китаем, но стремится избежать конфронтации.

"Мы хотим конкуренции с Китаем, но не конфликта. И мы находимся в более выгодном положении, чтобы выиграть соревнование в XXI веке против Китая или кого-либо еще, если уж на то пошло", - сказал он.

Байден отметил, что во время его президентства торговый дефицит с Китаем снизился до самого низкого уровня более чем за десятилетие, передовые американские технологии не использовались КНР в военных целях.

"Мы выступаем против несправедливой экономической практики Китая. Мы выступаем за мир и стабильность по обе стороны Тайваньского пролива", - подчеркнул глава Белого дома.