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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Байден заверил, что Штаты не стремятся к конфронтации с Китаем

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден, выступая в Конгрессе с посланием "О положении к стране" заявил, что готов конкурировать с Китаем, но стремится избежать конфронтации.

"Мы хотим конкуренции с Китаем, но не конфликта. И мы находимся в более выгодном положении, чтобы выиграть соревнование в XXI веке против Китая или кого-либо еще, если уж на то пошло", - сказал он.

Байден отметил, что во время его президентства торговый дефицит с Китаем снизился до самого низкого уровня более чем за десятилетие, передовые американские технологии не использовались КНР в военных целях.

"Мы выступаем против несправедливой экономической практики Китая. Мы выступаем за мир и стабильность по обе стороны Тайваньского пролива", - подчеркнул глава Белого дома.

США Джо Байден Китай
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