Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:50

Индия закроет для полетов район над Бенгальским заливом из-за возможного пуска ракеты

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Индия закрывает 13 марта для полетов большой воздушный район над Бенгальским заливом, следует из международного предупреждения для пилотов (NOTAM).

Согласно указанным координатам, на шесть часов закрывается зона протяженностью 3550 км от ракетного полигона на индийском острове Абдул Калам на юг в Бенгальском заливе.

Официально о возможном предстоящем ракетном испытании Дели не сообщает.

Как указывает издание India Defence, речь может идти о пуске межконтинентальной баллистической ракеты Agni-V с дальностью действия 5 тыс. км или баллистической ракеты К-4 с подводной лодки.

Индия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: пятница, 8 марта

Обострение палестино-израильского конфликта

Пять человек погибли в Газе из-за неудачного сброса на парашютах гумпомощи

Пять человек погибли в Газе из-за неудачного сброса на парашютах гумпомощи

ООН увидела в поселенческой активности Израиля помехи к созданию государства палестинцев

Обострение палестино-израильского конфликта

Расследование ЦАХАЛ показало, что военные Израиля не стреляли по гумконвою 29 февраля

Расследование ЦАХАЛ показало, что военные Израиля не стреляли по гумконвою 29 февраля

Власти Киото запретили туристам проход в ряд районов из-за приставаний к гейшам

Власти Киото запретили туристам проход в ряд районов из-за приставаний к гейшам

Что случилось этой ночью: пятница, 8 марта

Президент США призвал помочь Украине "остановить Россию"

Байден заявил, что американских военных не отправят на Украину

Байден заявил, что американских военных не отправят на Украину

Устройства связи обнаружены на китайских грузовых кранах в портах США

Глава Минобороны Польши заявил, что польских солдат не будет на Украине

Глава Минобороны Польши заявил, что польских солдат не будет на Украине
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });