Индия закроет для полетов район над Бенгальским заливом из-за возможного пуска ракеты

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Индия закрывает 13 марта для полетов большой воздушный район над Бенгальским заливом, следует из международного предупреждения для пилотов (NOTAM).

Согласно указанным координатам, на шесть часов закрывается зона протяженностью 3550 км от ракетного полигона на индийском острове Абдул Калам на юг в Бенгальском заливе.

Официально о возможном предстоящем ракетном испытании Дели не сообщает.

Как указывает издание India Defence, речь может идти о пуске межконтинентальной баллистической ракеты Agni-V с дальностью действия 5 тыс. км или баллистической ракеты К-4 с подводной лодки.