Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:43

Индия разрабатывает баллистическую ракету с дальностью 10 тыс. км

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Индия разрабатывает и в предстоящие три года готовится испытать новую баллистическую ракету Agni с дальностью действия 10 тыс. км, способную нести ядерный боезаряд, сообщило европейское оборонное издание Army Recognition.

С принятием на вооружение ракеты Agni-VI Индия станет обладателем аналогичных по дальности межконтинентальных баллистических ракет, находящихся на вооружении России, США, Франции, Великобритании и Китая.

В настоящее время Индия располагает баллистическими ракетами Agni-I с дальностью 750 км, Agni-II с дальностью 2 тыс. км, Agni-III и Agni-IV с дальностью от 3,5 до 4,5 тыс. км и Agni-V с дальностью 5 тыс. км. Все они способны нести ядерную боеголовку.

Индия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Крупнейшие аэропорты США подверглись кибератакам

Крупнейшие аэропорты США подверглись кибератакам

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Красный Крест временно сократил работу на Украине по соображениям безопасности

Красный Крест временно сократил работу на Украине по соображениям безопасности
Военная операция на Украине

В Польшу за сутки прибыли пять тяжелых транспортных самолетов США

В ООН прогнозируют, что волны аномальной жары будут усиливаться

В ООН прогнозируют, что волны аномальной жары будут усиливаться

На расположенном вблизи "Северных потоков" острове Борнхольм восстановили электроснабжение

Военная операция на Украине

Путин прокомментировал массированные удары по объектам на Украине

Путин прокомментировал массированные удары по объектам на Украине

Президент РФ сообщил о попытке Киева подорвать участок "Турецкого потока"

Военная операция на Украине

Кремль отверг призыв Австрии прекратить обстрелы украинских объектов

Нобелевская премия - 2022

Премию Нобеля по экономике присудили за исследование финансовых кризисов

Премию Нобеля по экономике присудили за исследование финансовых кризисов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });