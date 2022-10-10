Индия разрабатывает баллистическую ракету с дальностью 10 тыс. км

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Индия разрабатывает и в предстоящие три года готовится испытать новую баллистическую ракету Agni с дальностью действия 10 тыс. км, способную нести ядерный боезаряд, сообщило европейское оборонное издание Army Recognition.

С принятием на вооружение ракеты Agni-VI Индия станет обладателем аналогичных по дальности межконтинентальных баллистических ракет, находящихся на вооружении России, США, Франции, Великобритании и Китая.

В настоящее время Индия располагает баллистическими ракетами Agni-I с дальностью 750 км, Agni-II с дальностью 2 тыс. км, Agni-III и Agni-IV с дальностью от 3,5 до 4,5 тыс. км и Agni-V с дальностью 5 тыс. км. Все они способны нести ядерную боеголовку.