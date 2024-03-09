Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:56

Трамп встретился с венгерским премьером во Флориде

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Бывший президент США Дональд Трамп в своем имении во Флориде встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщает The Hill.

Экс-президент написал в социальных сетях, что обсудил с Орбаном "много интересных тем".

Пресс-служба Трампа без подробностей информировала, что политики обсудили широкий спектр вопросов, касающихся США и Венгрии, а также необходимость для каждого государства поддерживать свою границу защищенной.

СМИ, ссылаясь на источники в Белом доме, сообщали, что, несмотря на пребывание Орбана в стране, его встречи с президентом США Джо Байденом или другими официальными лицами из Белого дома не планировались.

Дональд Трамп США Виктор Орбан Венгрия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сенат США одобрил пакет законопроектов о расходах в 2024 финансовом году

Сенат США одобрил пакет законопроектов о расходах в 2024 финансовом году

Байден готов подписать закон о запрете TikTok после его одобрения Конгрессом

Байден готов подписать закон о запрете TikTok после его одобрения Конгрессом

Трамп внес залог в размере $91,63 млн по делу о клевете

Военная операция на Украине

Эрдоган готов организовать саммит по урегулированию конфликта на Украине

Эрдоган готов организовать саммит по урегулированию конфликта на Украине

Что произошло за день: пятница, 8 марта

Обострение палестино-израильского конфликта

Пять человек погибли в Газе из-за неудачного сброса на парашютах гумпомощи

Пять человек погибли в Газе из-за неудачного сброса на парашютах гумпомощи

ООН увидела в поселенческой активности Израиля помехи к созданию государства палестинцев

Обострение палестино-израильского конфликта

Расследование ЦАХАЛ показало, что военные Израиля не стреляли по гумконвою 29 февраля

Расследование ЦАХАЛ показало, что военные Израиля не стреляли по гумконвою 29 февраля

Власти Киото запретили туристам проход в ряд районов из-за приставаний к гейшам

Власти Киото запретили туристам проход в ряд районов из-за приставаний к гейшам

Что случилось этой ночью: пятница, 8 марта

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });