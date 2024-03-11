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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:50

Глава политбюро ХАМАС обвинил Израиль в отсутствии соглашения о перемирии к рамадану

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания возложил на Израиль ответственность за недостижение соглашения о прекращении огня в секторе Газа к рамадану.

"Я четко заявляю: ответственность за то, что соглашение не было достигнуто, несут оккупационные силы (Израиля - ИФ)", - сказал он в телеобращении.

При этом Хания отметил, что движение "открыто для продолжения переговоров".

Он сказал, что важным принципом для достижения соглашения является "всеобъемлющее прекращение огня и прекращение войны в Газе, полный вывод оккупационной армии со всей территории сектора Газа".

По его словам, "Израиль до сих пор уклонялся от предоставления четких гарантий и обязательств, особенно по вопросу прекращения огня, то есть, прекращения агрессивной войны в секторе Газа".

При этом Хания подчеркнул, что без достижения соглашения остающиеся в Газе заложники не смогут вернуться домой.

В феврале министр военного кабинета Израиля Бени Ганц предупредил, что, если заложники не будут освобождены к рамадану, военные операции в южном городе Газы Рафахе будут расширены, напоминает CNN.

За последние месяцы около 1,5 млн палестинцев из северной и центральной частей Газы, собрались в Рафахе. ООН предупредила, что им некуда больше идти, а операция в Газе чревата многочисленными жертвами среди гражданского населения.

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