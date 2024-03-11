Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:50

США разрабатывают национальную стратегию по противодействию исламофобии

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Администрация США на фоне всплеска антимусульманских настроений приступила к разработке стратегии, направленной на противодействие исламофобии, сообщил американский президент Джо Байден.

"Моя администрация разрабатывает первую в истории национальную стратегию противодействия исламофобии и связанным с ней формам предвзятости и дискриминации", - говорится в распространенном Белым домом заявлении президента в связи с началом священного исламского месяца рамадан.

По его словам, "здесь, дома, мы стали свидетелями ужасающего всплеска ненависти и насилия по отношению к американцам-мусульманам". Он подчеркнул, что "исламофобии абсолютно нет места в Соединенных Штатах".

Байден напомнил, что война в Газе привела к огромным жертвам, в том числе и среди американцев-мусульман, и заявил, что "Соединенные Штаты будут продолжать безостановочно работать над установлением немедленного и устойчивого прекращения огня по крайней мере на шесть недель в рамках соглашения, которое предусматривает освобождение заложников".

Он отметил, что США "продолжат возглавлять международные усилия по доставке большего объема гуманитарной помощи в Газу", а также "работать с Израилем над расширением поставок".

Вашингтон. 11 марта. ИНТЕРФАКС - Администрация США на фоне всплеска антимусульманских настроений приступила к разработке стратегии, направленной на противодействие исламофобии, сообщил американский президент Джо Байден.

"Моя администрация разрабатывает первую в истории национальную стратегию противодействия исламофобии и связанным с ней формам предвзятости и дискриминации", - говорится в распространенном Белым домом заявлении президента в связи с началом священного исламского месяца рамадан.

По его словам, "здесь, дома, мы стали свидетелями ужасающего всплеска ненависти и насилия по отношению к американцам-мусульманам". Он подчеркнул, что "исламофобии абсолютно нет места в Соединенных Штатах".

Байден напомнил, что война в Газе привела к огромным жертвам, в том числе и среди американцев-мусульман, и заявил, что "Соединенные Штаты будут продолжать безостановочно работать над установлением немедленного и устойчивого прекращения огня по крайней мере на шесть недель в рамках соглашения, которое предусматривает освобождение заложников".

Он отметил, что США "продолжат возглавлять международные усилия по доставке большего объема гуманитарной помощи в Газу", а также "работать с Израилем над расширением поставок".

США Джо Байден Ислам
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Правые партии опережают левых на выборах в парламент Португалии

Что произошло за день: воскресенье, 10 марта

Российский космонавт Кононенко стал командиром МКС

Российский космонавт Кононенко стал командиром МКС

Почти 20 человек погибли на Суматре из-за наводнений и оползней

Восемь детей и взрослый умерли в Танзании от отравления черепашьим мясом

Восемь детей и взрослый умерли в Танзании от отравления черепашьим мясом

Представительница Чехии выиграла конкурс "Мисс мира"

Представительница Чехии выиграла конкурс "Мисс мира"

На британском флагмане произошел пожар

На британском флагмане произошел пожар

Что случилось этой ночью: воскресенье, 10 марта

Ирландцы отклонили поправки в Конституцию о семье и роли женщины

Ирландцы отклонили поправки в Конституцию о семье и роли женщины

The Telegraph сообщила о рекомендации для ЕС быть готовыми к выходу США из НАТО

The Telegraph сообщила о рекомендации для ЕС быть готовыми к выходу США из НАТО
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });