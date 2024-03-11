США разрабатывают национальную стратегию по противодействию исламофобии

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Администрация США на фоне всплеска антимусульманских настроений приступила к разработке стратегии, направленной на противодействие исламофобии, сообщил американский президент Джо Байден.

"Моя администрация разрабатывает первую в истории национальную стратегию противодействия исламофобии и связанным с ней формам предвзятости и дискриминации", - говорится в распространенном Белым домом заявлении президента в связи с началом священного исламского месяца рамадан.

По его словам, "здесь, дома, мы стали свидетелями ужасающего всплеска ненависти и насилия по отношению к американцам-мусульманам". Он подчеркнул, что "исламофобии абсолютно нет места в Соединенных Штатах".

Байден напомнил, что война в Газе привела к огромным жертвам, в том числе и среди американцев-мусульман, и заявил, что "Соединенные Штаты будут продолжать безостановочно работать над установлением немедленного и устойчивого прекращения огня по крайней мере на шесть недель в рамках соглашения, которое предусматривает освобождение заложников".

Он отметил, что США "продолжат возглавлять международные усилия по доставке большего объема гуманитарной помощи в Газу", а также "работать с Израилем над расширением поставок".

Вашингтон. 11 марта. ИНТЕРФАКС - Администрация США на фоне всплеска антимусульманских настроений приступила к разработке стратегии, направленной на противодействие исламофобии, сообщил американский президент Джо Байден.

"Моя администрация разрабатывает первую в истории национальную стратегию противодействия исламофобии и связанным с ней формам предвзятости и дискриминации", - говорится в распространенном Белым домом заявлении президента в связи с началом священного исламского месяца рамадан.

По его словам, "здесь, дома, мы стали свидетелями ужасающего всплеска ненависти и насилия по отношению к американцам-мусульманам". Он подчеркнул, что "исламофобии абсолютно нет места в Соединенных Штатах".

Байден напомнил, что война в Газе привела к огромным жертвам, в том числе и среди американцев-мусульман, и заявил, что "Соединенные Штаты будут продолжать безостановочно работать над установлением немедленного и устойчивого прекращения огня по крайней мере на шесть недель в рамках соглашения, которое предусматривает освобождение заложников".

Он отметил, что США "продолжат возглавлять международные усилия по доставке большего объема гуманитарной помощи в Газу", а также "работать с Израилем над расширением поставок".