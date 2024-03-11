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Великобритания выделит около $150 млн на защиту мусульманских общин

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Правительство Великобритании выделит 117 млн фунтов стерлингов (примерно $150 млн) на защиту мусульманских общин на фоне роста исламофобии в стране, сообщают английские СМИ.

"Мы не позволим событиям на Ближнем Востоке использоваться в качестве предлога для оправдания злоупотреблений в отношении британских мусульман", - цитируют издания заявление министра внутренних дел Джеймса Клеверли.

Отмечается, что британское правительство выделит 117 млн фунтов стерлингов в течение следующих четырех лет.

По словам Клеверли, новое финансирование будет использовано для защиты мечетей, мусульманских религиозных школ и других общественных центров. Министр уточнил, что деньги будут потрачены на меры безопасности, которые включают сигнализацию, ограждения и камеры видеонаблюдения.

Глава министерства внутренних дел Великобритании добавил, что "антимусульманской ненависти абсолютно нет места в нашем обществе".

Великобритания Ислам
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