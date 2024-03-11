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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:50

Профсоюзы Финляндии объявили двухнедельную забастовку против реформ рынка труда

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - В Финляндии в понедельник началась двухнедельная забастовка с требованием к правительству отказаться от планируемой реформы рынка труда.

В частности, об участии в акциях протеста объявили профсоюз работников автотранспорта AKT, индустриальный профсоюз, профсоюз работников публичного сектора и сферы социального обеспечения JHL и профсоюз электриков.

Акции охватывают около 7 тыс. работников и продлятся две недели. Кроме того, в этот период возможны и другие кратковременные забастовки.

"Речь идет о внушительных мерах. Они повлияют на экспорт, импорт, логистику и, возможно, даже на производство", - заявил на пресс-конференции председатель Центрального объединения профсоюзов SAK Яркко Элоранта.

Как ожидается, забастовки поставят финский экспорт на двухнедельную паузу, грузовое движение в портах и на железных дорогах будет остановлено, могут возникнуть локальные перебои с распределением топлива и наличием продуктов питания. Забастовка электриков и работников индустрии отразится на тяжелой обрабатывающей промышленности.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что направленные против правительства долгосрочные, масштабные акции протеста причинят большой ущерб финской экономике и дорого обойдутся налогоплательщикам.

"Эти акции еще больше убеждают правительство в том, что право на забастовку надо ограничить", - сказал он финскому агентству STT.

Финляндия
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