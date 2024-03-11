Чистая прибыль Saudi Aramco в 2023 г. стала второй по размеру в истории компании

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Саудовская государственная нефтекомпания Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) в 2023 году получила вторую по размеру в своей истории чистую прибыль.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в минувшем году составила $121,3 млрд по сравнению с рекордными $161,1 млрд годом ранее. Спад связан в том числе со снижением цен на нефть и объемов ее реализации.

Общий объем добычи углеводородов Saudi Aramco составил 12,8 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки против 13,6 млн баррелей в 2022 году. При этом к 2030 году она планирует нарастить добычу газа более чем на 60% по сравнению с уровнем 2021 года.

Капиталовложения в прошлом году составили $49,7 млрд, увеличившись с $38,8 млрд по итогам предыдущего года. В этом году компания ожидает их в диапазоне $48-58 млрд. По ее прогнозам, они будут расти примерно до середины десятилетия.

Saudi Aramco также объявила о повышении базовых дивидендов за четвертый квартал на 4% до $20,3 млрд, привязанных к результатам (performance-linked dividend) – на 9% до $10,8 млрд. В 2023 году она выплатила в общей сложности $97,8 млрд в виде дивидендов, что выше показателя предыдущего года на 30%.

В 2024 году компания рассчитывает выплатить $43,1 млрд в виде привязанных к результатам дивидендов, включая $10,8 млрд в первом квартале.