Британцы вернули виниловые пластинки в инфляционную корзину

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Национальное статистическое управление Великобритании (ONS) внесло виниловые пластинки в список товаров и услуг, использующийся для подсчета темпов роста потребительских цен в стране.

В последний раз пластинки учитывались при оценке инфляции в 1992 году, однако в последнее время наблюдается стремительный рост популярности винила, не в последнюю очередь благодаря спросу на новые альбомы американской певицы Тейлор Свифт, отмечает BBC.

Продажи виниловых пластинок в Великобритании в 2023 году выросли по итогам 16-го года подряд и составили 5,9 млн, обновив максимум с 1990 года, по оценке Британской ассоциации производителей фонограмм (BPI).

Помимо этого, в инфляционную корзину с этого года будут включены аэрогрили, рисовые хлебцы, безглютеновый хлеб и растительное масло в виде спрея.

Список товаров и услуг покинут санитайзеры для рук, которыми британцы активно пользовались в разгар пандемии коронавируса. Также из списка будут исключены раскладные диваны, формы для выпечки и курицы-гриль.

Инфляционная корзина, составляемая ONS, включает в себя свыше 700 товаров и услуг. Её состав пересматривается ежегодно и отражает перемены в потребительских предпочтениях британцев.