В Barclays оценили вклад турне Тейлор Свифт в британскую экономику в $1,2 млрд

Фото: Kevin Mazur/TAS24/Getty Images for TAS Rights Management

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Серия концертов, которую певица Тейлор Свифт даст в Великобритании в рамках мирового турне Eras Tour, принесет экономике страны 997 млн фунтов стерлингов ($1,2 млрд), прогнозируют аналитики банка Barclays.

Свифт выступит с 15 концертами на четырех британских стадионах в июне и августе. По оценкам Barclays, выступления посетят примерно 1,2 млн человек, которые в среднем потратят 848 фунтов каждый.

В эту сумму входит стоимость билета (в среднем 206 фунтов), проживание (121 фунт), проезд (111 фунтов), а также новая одежда специально для концерта (56 фунтов) и покупка официальной атрибутики (79 фунтов). Еще 216 фунтов аналитики заложили на иные расходы, включая еду и напитки, покупку виниловых пластинок и т.п.

"Когда дело касается таких кумиров, как Тейлор Свифт, или как мы раньше видели в случае Элвиса и "битломании" в 1950-е и 1960-е, поклонники так сильно увлечены исполнителем и так вовлечены в фанатское сообщество, что их желание тратить только усиливается", - отметил Питер Брукс, занимающий в Barclays должность ведущего бихевиориста.

"Если вы не фанат, 848 фунтов может показаться вам огромной суммой для одного концерта. Но для тех, кто покупает билеты на Eras Tour, каждый фунт является инвестицией в будущие воспоминания", - добавил он.