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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:21

В Думу внесен проект о признании незаконной передачи Крыма Украине в 1954 году

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Законопроект о признании незаконной передачи Крыма Украине в 1954 году внесен в Госдуму в понедельник, следует из базы данных нижней палаты парламента.

"Решение о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР, принятое в 1954 году нормативно-правовыми актами, не имеющими юридической силы, с нарушением Конституции РСФСР и Конституции СССР, признать незаконным, несоответствующим основополагающим принципам правового государства и международного права", - говорится в тексте законопроекта, опубликованном в базе.

Законопроект № 572350-8 внесен депутатом Константином Затулиным и сенатором Сергеем Цековым (оба - от "Единой России").

Крым СССР Госдума Украина
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