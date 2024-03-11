В Думу внесен проект о признании незаконной передачи Крыма Украине в 1954 году

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Законопроект о признании незаконной передачи Крыма Украине в 1954 году внесен в Госдуму в понедельник, следует из базы данных нижней палаты парламента.

"Решение о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР, принятое в 1954 году нормативно-правовыми актами, не имеющими юридической силы, с нарушением Конституции РСФСР и Конституции СССР, признать незаконным, несоответствующим основополагающим принципам правового государства и международного права", - говорится в тексте законопроекта, опубликованном в базе.

Законопроект № 572350-8 внесен депутатом Константином Затулиным и сенатором Сергеем Цековым (оба - от "Единой России").