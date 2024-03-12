В ЦБ РФ повторили сигнал о необходимости длительного поддержания жестких денежно-кредитных условий

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Для устойчивого снижения инфляционного давления и выхода в этом году на цель по инфляции потребуется поддержание жестких денежно-кредитных условий продолжительное время, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ РФ.

"Следует отметить, что при устойчивом снижении инфляции и инфляционных ожиданий достигнутая жесткость денежно-кредитных условий (то есть неизменность реальных процентных ставок и кредитной активности, которую эти ставки обеспечивают) может поддерживаться при постепенно снижающейся ключевой ставке", - подчеркивают аналитики ЦБ.

Банк России в феврале сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. При этом ЦБ тогда повторил фразу о продолжительном периоде поддержания жестких денежно-кредитных условий для возвращения инфляции к цели.

Инфляция, согласно прогнозу ЦБ, снизится до 4-4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Повышенный инфляционный фон может сохраняться какое-то время, а процесс дезинфляции может оказаться более растянут во времени при прочих равных условиях, считают аналитики ЦБ. Они отмечают, что увеличение потребительского спроса и расходов продолжает опережать наращивание сбережений населения благодаря быстрому росту реальных заработных плат и доходов в условиях нехватки рабочих рук в экономике.

Годовая инфляция, по прогнозам департамента ЦБ, при сохранении повышенных темпов роста цен в ближайшие месяцы продолжит увеличиваться вплоть до середины года из-за эффекта базы.