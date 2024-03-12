Совет ЕС снова продлил индивидуальные санкции из-за ситуации с Украиной

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Совет ЕС принял во вторник решение о продлении еще на шесть месяцев ограничительных мер в отношении лиц, которых в Евросоюзе считают ответственными "за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины".

Эти индивидуальные санкции будут действовать до 15 сентября 2024 года, сообщается в коммюнике совета, опубликованном в Брюсселе.

"Существующие санкции предусматривают ограничения на поездки (в Евросоюз - ИФ) физических лиц, замораживание активов и запрет на предоставление денежных средств или других экономических ресурсов фигурирующим в перечне физическим и юридическим лицам", - говорится в документе.

В нем отмечается, что эти меры "будут по-прежнему применяться к более чем 2100 физическим и юридическим лицам", многие из которых стали объектом санкций в связи с событиями на Украине.

"В контексте пересмотра санкций Совет также принял решение не продлевать внесение в список трех лиц и исключить из списка девять умерших", - сказано в сообщении Совета ЕС.

Индивидуальные санкции ЕС в связи с украинской ситуацией были впервые введены 17 марта 2014 года. Список лиц и организаций, подпадающих под действие санкций, постоянно пересматривается и периодически обновляется Советом ЕС, уточняют в Брюсселе.