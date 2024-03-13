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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:43

Японская ракета с разведывательным спутником взорвалась после старта

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Частная японская ракета KAIROS-1, которая в среду должна была вывести на орбиту правительственный разведывательный спутник, взорвалась через несколько секунд после старта, сообщила компания разработчик носителя Space One.

Это был первый запуск ракеты, разработанной стартапом Space One. Он был осуществлен со стартовой площадки компании в префектуре Вакаяма.

Легкая ракета KAIROS-1 длиной 18 метров и весом 23 тонны предназначена для выведения на низкую околоземную орбиту полезного груза массой до 250 кг.

Малый спутник, который должна была вывести на орбиту ракета, принадлежал Управлению разведки и исследований кабинета министров Японии, отвечающему за сбор, обработку и анализ информации о национальной безопасности для правительства. Он должен был пополнить японскую орбитальную группировку, ведущую наблюдение за Северной Кореей.

Япония Space One
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