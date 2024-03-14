Блинкен и Боррель подтвердили поддержку Украины

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на встрече в Вашингтоне обсудили партнерские отношения между Соединенными Штатами и ЕС, подтвердили "непоколебимое трансатлантическое единство в поддержке Украины".

Встреча преследовала цель "подтвердить уникальную силу партнерства США и ЕС и продолжить тесное сотрудничество по ключевым вопросам внешней политики и безопасности", говорится в сообщении госдепа.

В нем отмечается, что стороны "подчеркнули непоколебимое трансатлантическое единство в поддержке Украины", а также его "важность в отношении общих вызовов со стороны КНР, включая озабоченность по поводу поставок из КНР, которые помогают восстановить оборонно-промышленную базу России".

Кроме того, Блинкен и Боррель коснулись конфликта в Газе и действий по увеличению гуманитарной помощи сектору, Западных Балкан и трансатлантической энергетической безопасности.