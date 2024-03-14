Киргизия переходит на 12-летнее школьное обучение

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Киргизия готовится к переходу на 12-летнее школьное обучение, сообщили в четверг в администрации президента страны.

Переход будет поэтапный. Также будет обновлена образовательная программа обучающихся.

"Система образования в Киргизии нуждается в изменениях, потому что многие аспекты остались неизменными с советских времен и не соответствуют современным требованиям и вызовам. Это включает в себя устаревшие методики обучения, недостаточное использование информационных технологий. Модель 12-летнего обучения обеспечит лучшее качество, подготовку студентов к современным реалиям и повышение их конкурентоспособности на рынке труда", - отметили в администрации.