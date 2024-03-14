Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:12

Киргизия переходит на 12-летнее школьное обучение

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Киргизия готовится к переходу на 12-летнее школьное обучение, сообщили в четверг в администрации президента страны.

Переход будет поэтапный. Также будет обновлена образовательная программа обучающихся.

"Система образования в Киргизии нуждается в изменениях, потому что многие аспекты остались неизменными с советских времен и не соответствуют современным требованиям и вызовам. Это включает в себя устаревшие методики обучения, недостаточное использование информационных технологий. Модель 12-летнего обучения обеспечит лучшее качество, подготовку студентов к современным реалиям и повышение их конкурентоспособности на рынке труда", - отметили в администрации.

Киргизия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Песков на вопрос о нападении на Волкова посоветовал обращаться в МИД Литвы

Что случилось этой ночью: четверг, 14 марта

Обострение палестино-израильского конфликта

США могут поддержать уничтожение объектов ХАМАС в Рафахе

США могут поддержать уничтожение объектов ХАМАС в Рафахе

Демократы в палате представителей США требуют рассмотреть законопроект о помощи Украине

Демократы в палате представителей США требуют рассмотреть законопроект о помощи Украине

США направили к Газе еще четыре военных корабля для строительства причала

Европарламент предложил Армении подумать о заявке на статус кандидата в ЕС

Австрия высылает двух российских дипломатов

Что произошло за день: среда, 13 марта

Шольц исключил поставку Киеву ракет Taurus из-за необходимости контроля военными ФРГ

Палата представителей США поддержала законопроект о запрете TikTok

Палата представителей США поддержала законопроект о запрете TikTok
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });