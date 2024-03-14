Столтенберг ожидает от членов НАТО в Европе траты на оборону $470 млрд в 2024 г.

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в 2024 году европейские страны-союзники по НАТО потратят на оборону $470 млрд, что составит 2% от их совокупного ВВП.

"В 2024 союзники по НАТО в Европе вложат $470 млрд в оборону, что составит 2% их общего ВВП впервые в истории", - заявил Столтенберг на пресс-конференции в четверг.

Ранее в феврале он говорил, что в 2024 году союзники по НАТО в Европе вложат в оборону в общей сумме не менее $380 млрд.

Генсек альянса напомнил, что 2023 стал девятым годом подряд, когда расходы на оборону в Европе и Канаде продолжил расти: за прошлый год они выросли на 11%.

Говоря о прогнозируемых расходах на оборону в 2024 году, Столтенберг отметил, что это предварительная оценка.