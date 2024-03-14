Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:01

Столтенберг ожидает от членов НАТО в Европе траты на оборону $470 млрд в 2024 г.

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в 2024 году европейские страны-союзники по НАТО потратят на оборону $470 млрд, что составит 2% от их совокупного ВВП.

"В 2024 союзники по НАТО в Европе вложат $470 млрд в оборону, что составит 2% их общего ВВП впервые в истории", - заявил Столтенберг на пресс-конференции в четверг.

В миреДве трети стран НАТО по-прежнему расходуют менее 2% ВВП на оборонуЧитать подробнее

Ранее в феврале он говорил, что в 2024 году союзники по НАТО в Европе вложат в оборону в общей сумме не менее $380 млрд.

Генсек альянса напомнил, что 2023 стал девятым годом подряд, когда расходы на оборону в Европе и Канаде продолжил расти: за прошлый год они выросли на 11%.

Говоря о прогнозируемых расходах на оборону в 2024 году, Столтенберг отметил, что это предварительная оценка.

Йенс Столтенберг НАТО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Генсек НАТО призвал союзников поторопиться с поставками боеприпасов Украине

Ким Чен Ын сел за штурвал танка на армейских соревнованиях в КНДР

Песков на вопрос о нападении на Волкова посоветовал обращаться в МИД Литвы

Что случилось этой ночью: четверг, 14 марта

Обострение палестино-израильского конфликта

США могут поддержать уничтожение объектов ХАМАС в Рафахе

США могут поддержать уничтожение объектов ХАМАС в Рафахе

Демократы в палате представителей США требуют рассмотреть законопроект о помощи Украине

Демократы в палате представителей США требуют рассмотреть законопроект о помощи Украине

США направили к Газе еще четыре военных корабля для строительства причала

Европарламент предложил Армении подумать о заявке на статус кандидата в ЕС

Австрия высылает двух российских дипломатов

Что произошло за день: среда, 13 марта

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });