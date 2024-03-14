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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:59

Генсек НАТО сообщил о планах посетить Грузию

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что может вскоре отправиться с визитом в Грузию.

"Я был в Грузии несколько раз, в ближайшее время посещу страну еще раз для дальнейшего укрепления нашего партнерства. Мое послание Грузии - это реформы, которые, конечно, важны. НАТО основано на ценностях - демократии, верховенстве закона - и важно, чтобы Грузия соответствовала этим стандартам на пути евроатлантической интеграции", - сказал он в четверг на пресс-конференции в Брюсселе, его заявление приводят грузинские телеканалы.

По словам Столтенберга, Грузия является ценным партнером НАТО и, как и все европейские страны, имеет право сама выбирать свой путь.

Грузия Йенс Столтенберг НАТО
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