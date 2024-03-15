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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Португалия выделит 100 млн евро на отправку снарядов на Украину

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Португалия присоединится к международной инициативе под руководством Чехии и выделит 100 млн евро в рамках программы на отправку артиллерийских снарядов на Украину, сообщает в пятницу радиостанция "Ренашсенса".

"Цель программы - доставить как можно большее количество боеприпасов разных калибров, в частности, 155 мм" - отмечается в заявлении министра обороны Португалии Елены Каррейраш.

Соответствующее решение одобрил Совет министров страны.

В этой программе наряду с Чехией и Португалией участвуют такие страны, как Германия, Нидерланды, Дания.

Португалия ранее уже направила Украине, среди прочего, танки, бронетранспортеры, электрогенераторы, медикаменты.

Португалия Украина
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