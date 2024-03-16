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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Индия планирует отправить своего астронавта на МКС

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Глава Индийской организации космических исследований (ISRO) сообщил о планах отправить индийского астронавта на Международную космическую станцию (МКС).

"В настоящий момент перед ними (астронавтами - ИФ) стоит задача полета на МКС, некоторые из них отправятся в Америку для подготовки к полету на станцию", - сообщил Соманат в интервью газете The Times of India.

Он отметил, что отобранные астронавты тренируются на симуляторе, а также занимаются теоретической подготовкой.

По его словам, в США для тренировок полетят четыре человека, один из них впоследствии отправится на МКС и еще один станет его дублером.

В феврале премьер-министр Индии Нарендра Моди представил четырех индийских астронавтов, которые будут принимать участие в космических миссиях страны, в том числе на перспективном индийском корабле Gaganyaan. Ими стали военные летчики Прасант Балакришнан Наир, Аджит Кришнан, Ангад Пратап и Шубханшу Шукла. Отобранные астронавты также проходили обучение в российском Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина.

Индия МКС
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