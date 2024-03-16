Второе судно с гуманитарной помощью Газе готово к отправке с Кипра

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Вторая партия продовольственной помощи готова к отправке по морю из Кипра в сектор Газа, заявил в субботу кипрский президент Никос Христодулидис.

"Первое судно начало обратный путь на Кипр, и мы уже готовы отправить второе", - сообщил Христодулидис, слова которого приводит "Аль-Джазира".

По данным телеканала, второе судно с 240 тоннами гуманитарной помощи ожидает отправки в порту Ларнаки. В некоммерческой организации World Central Kitchen, которая предоставляет сектору Газа гуманитарную помощь, сообщили, что в новую партию вошли консервы и товары повседневного спроса.

Первое судно с продовольствием для жителей сектора Газа вышло из кипрского порта Ларнака во вторник в рамках пилотного проекта по запуску морского гуманитарного коридора для оказания помощи гражданскому населению анклава.

Прибытие первого судна в сектор Газа в субботу приветствовал МИД Египта, сообщает "Аль-Ахрам". "Египет ценит и приветствует все усилия, направленные на облегчение страданий палестинцев в секторе Газа", - говорится в заявлении представителя министерства Ахмеда Абу Зейда.

Он добавил, что Египет "прилагает все усилия" для обеспечения поставок помощи в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах" и воздушным путем.