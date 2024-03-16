В Мексике наркокартелем похищены около 30 граждан Грузии

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - В Мексике до 30 граждан Грузии, предположительно, уже третий день находятся в заложниках у одного из наркокартелей, сообщает грузинский телеканал "Мтавари архи".

По данным телеканала, всего на мексиканской границе было похищено до 120 человек, включая 30 грузинских граждан. Похитители дали требуют выкуп в размере $90 тыс.

Как заявили журналистам в МИД Грузии, посольство страны в Мексике уже связалось с мексиканской миграционной службой и пытается выяснить возможное местонахождение грузинских граждан.