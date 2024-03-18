Главы МИД стран ЕС проведут консультации с госсекретарем США, обсудят Украину и Белоруссию

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Совет ЕС по иностранным делам начнется в понедельник в Брюсселе с неформального обмена мнениями по видеосвязи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Как сообщается в материалах к заседанию, стороны особое внимание уделят ситуации на Украине и обстановке на Ближнем Востоке. Ожидается также обсуждение отношений с Китаем и положения дел в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Затем, после совещания по видеосвязи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, совет рассмотрит украинский вопрос. Далее в повестке заседания следуют обмен мнениями по Белоруссии и обсуждение ситуации на Ближнем Востоке.

По разделу текущих вопросов совет затронет отношения Азербайджана и Армении, а также обстановку в Нигере и на Гаити.

Глава украинского МИД проинформирует министров стран ЕС "о ситуации на местах и военных потребностях Украины". В ходе последующей внутренней дискуссии состоится обсуждение военной поддержки Киева, в том числе через фонд помощи Украине в рамках Европейского фонда мира. Как предполагается, этот фонд для Украины в 5 млрд евро на 2024 год, согласованный постпредами государств-членов 13 марта, будет утвержден министрами на том же заседании. Кроме того, будут рассмотрены двусторонние инициативы, а также долгосрочные обязательства в области безопасности Украины.

Совет обсудит вопрос дальнейшего применения ограничительных мер ЕС в отношении РФ, включая возможное использование непредвиденных доходов от замороженных российских активов. Спецпредставитель ЕС по вопросам реализации санкций Дэвид О'Салливан представит обновленную информацию о мерах против обхода санкций. Как сообщил журналистам в Брюсселе на прошлой неделе высокопоставленный чиновник ЕС, не исключено, что министры иностранных дел достигнут 18 марта политического соглашения по санкциям в связи со смертью Алексея Навального.

В числе аспектов, которые могут быть рассмотрены в понедельник главами МИД стран ЕС, - президентские выборы в РФ и состояние дел вокруг украинской "формулы мира".

Совет ЕС обсудит приоритеты политики Евросоюза в отношении Белоруссии в краткосрочной и среднесрочной перспективах, а также дальнейшую реакцию ЕС на ситуацию с правами человека в стране и поддержку белорусского гражданского общества и демократической оппозиции.

Ситуация на Ближнем Востоке будет рассмотрена Советом ЕС по иностранным делам в преддверии заседания Европейского совета 21-22 марта, в повестке которого она также будет одним из основных вопросов. Как ожидается, "обмен мнениями будет сосредоточен на постоянно ухудшающейся гуманитарной ситуации в секторе Газа и путях срочного увеличения гуманитарной помощи палестинскому народу".

Министры предполагают обсудить региональные аспекты, в том числе предотвращение дальнейшей эскалации на Западном берегу реки Иордан, в Ливане и в Красном море. Ожидается, что высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель представит первоначальную оценку европейской военно-морской операции ASPIDES в Красном море и Персидском заливе.

Совет также обсудит, как продвигать политический процесс на Ближнем Востоке, в том числе организацию, когда позволят условия, подготовительной мирной конференции и планы урегулирования конфликта через сосуществование двух государств, сообщают в Брюсселе.