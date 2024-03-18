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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:45

Инфляция в еврозоне в феврале замедлилась до 2,6%, как и ожидалось

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Потребительские цены в еврозоне в феврале увеличились на 2,6% в годовом выражении, говорится в отчете статистического управления Европейского союза, представившего окончательные данные.

Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с январем, когда она составила 2,8%.

Консенсус-прогноз аналитиков, представленный Trading Economics, также предполагал ослабление инфляции до 2,6%.

Февральские темпы роста потребительских цен в еврозоне являются минимальными за три месяца. Годом ранее инфляция составляла 8,5%.

Цены на энергоносители в регионе в прошлом месяце снизились на 3,7% (-6,1% в январе). Стоимость продуктов питания, алкоголя и табачной продукции выросла на 3,9% (+5,6% в январе), промышленной продукции - на 1,6% (+2%), услуг - на 4% (+4%).

Рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) в феврале замедлился до минимальных с марта 2022 года 3,1% с 3,3% месяцем ранее. Динамика этого показателя также совпала с предварительными данными и консенсус-прогнозом экспертов.

По сравнению с январем потребительские цены в еврозоне в феврале выросли на 0,6%, как и ожидалось.

инфляция ЕС еврозона
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