США увеличили добычу и экспорт нефти в 2023 году до рекордных максимумов

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Экспорт нефти из США в 2023 году достиг рекордных 4,1 млн баррелей в сутки (б/с), увеличившись на 13% по сравнению с 2022 годом, говорится в докладе управления энергетической информации (EIA) министерства энергетики США.

Штаты отменили запрет на экспорт нефти из страны в 2015 году, после чего его объемы увеличивались по итогам каждого года, за исключением 2021 года.

Добыча нефти в США в 2023 году выросла на 9% - до 12,9 млн б/с, что также является рекордным максимумом.

Европа стала основным направлением экспорта американской нефти в 2023 году: поставки в этот регион достигли 1,8 млн б/с. Экспорт в Азию и Океанию в минувшем году составил 1,7 млн б/с.

Поставки нефти из США в Китай в 2023 году выросли более чем вдвое - до 452 тыс. б/с, говорится в докладе EIA. Экспорт американской нефти в Индию в прошлом году сократился на 47%.