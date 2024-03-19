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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Пентагон запустил сайт по отслеживанию выделяемой Украине военной помощи от США

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Управление генерального инспектора Пентагона запустило сайт, на котором американцы смогут получить информацию, как осуществляется контроль над оружием и оборудованием, которые США предоставляют Киеву, сообщает The Hill.

Сайт Ukraine Oversight предоставляет информацию о работе 20 американских агентств по надзору, которые известны как "Межведомственная рабочая группа по надзору за Украиной". Они следят за тем, чтобы предоставленная Украине помощь использовалась по назначению.

На сайте есть контактные данные для тех, кто хотел бы поделиться информацией о мошенничестве, растрате или неправомерном использовании выделяемой помощи.

The Hill отмечает, что республиканцы в Конгрессе США все еще выступают против выделения Украине помощи, при этом многие из них задаются вопросом, существует ли надлежащий учет отправляемого Киеву оружия.

Издание также указывает, что Управление генерального инспектора Пентагона в прошлом признавало, что столкнулось с некоторыми сложностями по отслеживанию помощи Украине, но не обнаружило серьезных проблем.

Пентагон США Украина
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