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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

КНДР успешно испытала часть двигателя новой гиперзвуковой ракеты

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Пхеньян провел наземное испытание сопла твердотопливного двигателя новой гиперзвуковой ракеты, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Главное управление ракетостроения КНДР и подведомственный НИИ двигателей 19 марта (...) провели наземное испытание сопла твердотопливного реактивного двигателя для оснащения многоступенчатой гиперзвуковой ракеты средне-дальнего радиуса действия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что испытание прошло успешно. Присутствовавший на нем лидер КНДР Ким Чен Ын "выразил большое удовлетворение безупречным выполнением (...) задач в области разработки стратегических вооружений".

ЦТАК подчеркивает, что успешное проведение испытания позволило "наметить график дальнейшей разработки и усовершенствования систем гиперзвуковой ракеты средне-дальнего радиуса действия".

КНДР Ким Чен Ын
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