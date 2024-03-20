КНДР успешно испытала часть двигателя новой гиперзвуковой ракеты

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Пхеньян провел наземное испытание сопла твердотопливного двигателя новой гиперзвуковой ракеты, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Главное управление ракетостроения КНДР и подведомственный НИИ двигателей 19 марта (...) провели наземное испытание сопла твердотопливного реактивного двигателя для оснащения многоступенчатой гиперзвуковой ракеты средне-дальнего радиуса действия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что испытание прошло успешно. Присутствовавший на нем лидер КНДР Ким Чен Ын "выразил большое удовлетворение безупречным выполнением (...) задач в области разработки стратегических вооружений".

ЦТАК подчеркивает, что успешное проведение испытания позволило "наметить график дальнейшей разработки и усовершенствования систем гиперзвуковой ракеты средне-дальнего радиуса действия".