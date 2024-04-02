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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 19:08

КНДР осуществила запуск баллистической ракеты

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU -Северная Корея запустила баллистическую ракету в Японское море во вторник, сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на южнокорейских военных.

Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи заявил, что проводит анализ дальности полета северокорейской ракеты.

Другие подробности пока не сообщаются.

В свою очередь министерство обороны Японии также сообщило, что Пхеньян осуществил запуск, предположительно, баллистической ракеты.

КНДР Пхеньян Японское море Южная Корея
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