Что случилось этой ночью: среда, 20 марта

Белый дом и Конгресс договорились о финансировании правительства США, Франция не готовит отправку военных на Украину, над Белгородской и Курской областями сбиты ракеты комплексов Patriot, С-200 и "Точка-У"

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Джо Байден и лидеры Конгресса США договорились о финансировании правительства до конца финансового года. В настоящее время палата представителей и сенат завершают работу над соответствующим пакетом законопроектов, президент подпишет их немедленно, сообщает Белый дом.

- Минобороны Франции заверило, что не готовит военных к отправке на Украину.

- Глава Евросовета призвал перевести экономику ЕС на военные рельсы. Шарль Мишель также заявил о необходимости ускорить поставку вооружений Киеву "на основе недавних инициатив, подобных инициативе Чехии" по закупке снарядов.

- Минобороны РФ сообщило об уничтожении над Белгородской областью двух ракет комплексов Patriot и "Точка-У", а также 10 снарядов РСЗО "Вампир". Кроме того, российские военные сбили ракету комплекса С-200 над Курской областью.

- Дональд Трамп заявил, что США останутся в НАТО, если Европа начнет платить свою долю. "Соединенные Штаты должны платить свою справедливую долю, а не справедливую долю всех остальных", - сказал 45-й американский президент.

- США провели испытание гиперзвуковой ракеты воздушного базирования. Об успешном испытании сопла твердотопливного двигателя новой гиперзвуковой ракеты заявила Северная Корея.

- МОК не будет требовать от российских спортсменов письменного осуждения СВО.