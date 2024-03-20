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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Танкер под флагом Южной Кореи перевернулся у японских берегов

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Танкер под флагом Южной Кореи перевернулся в среду утром в водах у западной японской префектуры Ямагути, сообщает телеканал NHK.

Сигнал бедствия был получен местной береговой охраной чуть позже 7 часов утра (1:00 по по московскому времени) с танкера-химовоза Keoyoungsun, находящегося в водах недалеко от города Симоносеки.

Сообщается, что четверо из 11 членов экипажа спасены. Поиски остальных членов команды продолжаются.

На борту находились двое граждан Южной Кореи, восемь индонезийцев и один гражданин КНР.

Береговая охрана сообщает, что танкер стоял на якоре из-за непогоды.

В городе Симоносеки ранним утром в среду была зарегистрирован ветер максимальной скоростью около 82 км в час.

Южная Корея Япония
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