Южная Корея разрешила поставки рыбы в страну еще девяти российским компаниям

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Министерство морских дел и рыболовства Южной Кореи разрешило еще девяти российским организациям и судам поставки рыбы и рыбопродукции, в том числе пищевых рыбных субпродуктов, на свой рынок, сообщает Россельхознадзор.

Обновленный список вступает в силу с 25 марта 2024 года.

Всего сейчас право на поставки своей продукции на корейский рынок имеет 981 российская компания/судно.

Россельхознадзор сообщает, что продолжит работу по расширению перечня российских экспортеров рыбопродукции в Южную Корею.