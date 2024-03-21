Сенаторы-демократы призвали Байдена найти решение для Израиля и Палестины

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Группа из 19 сенаторов-демократов направила письмо президенту США Джо Байдену, призывая "создать решение" для двух государств - Израиля и Палестины, сообщает The Hill.

"Мы просим администрацию Байдена возродить лидерство США в дипломатическом решении израильско-палестинского конфликта. Мы призываем вас публично наметить путь, по которому Соединенные Штаты могут признать немилитаризованное палестинское государство", - говорится в письме.

"Учитывая серьезность нынешнего кризиса, этот момент требует решительного руководства США, которое должно выйти за рамки содействия", - написали сенаторы.

По их мнению, администрация президента США должна предложить шаги, которые включают в себя ряд правительственных и институциональных реформ в Палестинской автономии.

В частности, они хотят реформировать систему образования, судебную систему и систему безопасности Палестинской администрации, а также бороться с коррупцией и подстрекательством к насилию на палестинских территориях.

Сенаторы отметили, что любая палестинская администрация, которая будет управлять Западным берегом и Газой, должна подтвердить свое признание государства Израиль и принять мандат, согласно которому министры и высокопоставленные должностные лица палестинского правительства должны принять принцип двух государств и отказаться от ХАМАС и всей террористической деятельности.

Законодатели также призвали Байдена "возглавить и подтолкнуть израильское правительство" к ограничению насилия в отношении палестинцев со стороны еврейских поселенцев на Западном берегу.

Они написали, что "были особенно разочарованы отказом премьер-министра Биньямина Нетаньяху встать на путь создания палестинского государства", и призвали администрацию оказать давление на израильское правительство, чтобы оно прекратило снос домов и выселение палестинцев на Западном берегу.

"Предоставляя дорожную карту для признания США палестинского государства, США могут проложить путь к окончательной реализации решения о сосуществовании двух государств и активизировать переговоры в направлении всеобъемлющего регионального мирного плана", - добавили подписавшиеся под письмом.