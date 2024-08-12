Совместные военные учения США и Южной Кореи начнутся 19 августа

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Южная Корея и США проведут совместные военные учения на следующей неделе, сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи (JCS).

Ежегодные учения Ulchi Freedom Shield (UFS) пройдут с 19 по 29 августа и будут включать в себя основные командно-штабные учения на основе компьютерного моделирования, одновременные полевые тренировки и учения по гражданской обороне.

Как заявили в JCS, учения этого года будут отражать угрозы во всех областях, включая угрозы, связанные с северокорейскими ракетами, глушением GPS, кибератаками, а также уроки, извлеченные из недавних вооруженных конфликтов.

"В частности, альянс Республики Корея и США будет и далее укреплять свой потенциал и позиции по сдерживанию и защите от оружия массового уничтожения", - цитирует агентство пресс-релиз военных.

Помимо южнокорейских и американских военнослужащих, в учениях примут участие военнослужащие из нескольких стран - членов Командования ООН (UNC).