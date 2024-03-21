В Литве сообщили о снижении поставок зерна из РФ после ужесточения проверок

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Объемы поставок в Литву фуражного зерна из России и других стран "повышенного риска" сокращаются после ужесточения литовскими властями проверок при его ввозе, сообщает Государственная продовольственно-ветеринарная служба республики.

"На сегодняшний день у нас нет выявленных нарушений, мы лишь заметили уменьшение количества перевозимого зерна", - заявил директор департамента надзора этого ведомства Гедиминас Гваздайтис литовской национальной телерадиокомпании.

Пока власти проверяют только фуражное зерно, перевозимое железнодорожным и автомобильным транспортом. По словам Гваздайтиса, приказ руководителя службы по проверке продовольственного зерна должен быть подписан в четверг.

Начальник процедурного отдела Таможенного департамента Неринга Мотеюнайте заявила, что, судя по статистике таможенных деклараций, объем импортируемого зерна из России и других стран "повышенного риска" действительно снижается. По ее словам, в прошлом году пшеницу и рожь российского происхождения в Литву не ввозили вообще, было импортировано только около 30 тыс. тонн кукурузы.

"Думаю, что ситуация не изменится по сравнению с данными 2023 года", - отметила Мотеюнайте.

По словам Гваздайтиса, после ужесточения контроля за импортом зерна проверяются образцы каждой партии, а не каждой двадцатой, как это было раньше.

Президент Ассоциации литовских переработчиков и торговцев зерном Каролис Шимас сообщил, что теперь стоимость тестирования образцов зерна для импортеров выросла, поэтому более строгие процедуры проверки эффективны. По его мнению, аналогичный контроль должен быть введен для зерна, перевозимого транзитом из Калининграда в Клайпедский порт.

"Тогда, возможно, транзит не будет проходить через нашу страну", - отметил Шимас в интервью литовской национальной телерадиокомпании.

Как сообщалось ранее, с 18 марта был ужесточен контроль за ввозимым в Литву фуражным зерном из России и других стран "повышенного риска" - проверяется каждый вагон ввозимого зерна или транспортное средство - как предназначенные для литовского рынка, так и для экспорта через Клайпедский порт. В ближайшее время планируется еще сильнее ужесточить контроль и проверять происхождение зерна, провозимого через Литву. Ужесточение коснется и продовольственного зерна.

В список "повышенного риска" вошли Россия, Белоруссия, Абхазия, самопровозглашенная Приднестровская Молдавская республика, а также Крым и некоторые другие территории.