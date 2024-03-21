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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

В Армении сообщили о подписании программы военного сотрудничества с Италией

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Ереван и Рим подписали программу военного сотрудничества, обсуждены перспективы развития сотрудничества в сфере обороны, сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

По ее данным, 19-20 марта в Риме начальник управления оборонной политики и международного сотрудничества Минобороны Армении Левон Айвазян обсудил ход и перспективы развития сотрудничества двух стран в сфере обороны с заместителем руководителя аппарата министра обороны Италии, начальником оборонной политики, генерал-майором Энрико Бардуани и начальником отдела международного сотрудничества Генерального штаба, полковником Маттиа Зуцци.

"Левон Айвазян представил ситуацию с безопасностью, сложившуюся вокруг Армении, а также проводимые в Вооруженных силах реформы. По итогам консультаций подписана годовая программа военного сотрудничества Армения-Италия, достигнут ряд договоренностей", - отметили в Минобороны.

Армения Италия
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