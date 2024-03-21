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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

Орбан заявил Путину о поддержке идеи украинского урегулирования через диалог

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил письмо с поздравлением президенту России Владимиру Путину с переизбранием, сообщил в четверг пресс-секретарь главы венгерского правительства Барталан Хаваши.

"Орбан сказал, что мы убеждены, что поддержание диалога является важнейшим условием для установления мира как можно скорее (на Украине - ИФ)", - приводят венгерские СМИ слова Хаваши.

По словам пресс-секретаря Орбана, премьер Венгрии заверил российского лидера в готовности наращивать сотрудничество с РФ в "тех сферах, которые не затронуты ограничениями международного законодательства".

Кроме того, венгерский премьер отметил, что двустороннее партнерство, "основанное на взаимном уважении, создает возможности для обсуждения важных вопросов даже в условиях нынешней геополитической ситуации".

Виктор Орбан Венгрия Украина Владимир Путин
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