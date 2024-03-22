Фондовый рынок США вырос

S&P 500 и Nasdaq Composite обновили рекорды

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в четверг, S&P 500 и Nasdaq Composite обновили рекордные максимумы.

Поддержку рынку оказали итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС), подтвердившей намерение снизить базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов в этом году. Кроме того, сильные статданные повысили оптимизм трейдеров в отношении состояния экономики США и перспектив корпоративных прибылей.

Как сообщалось, Федрезерв сохранил базовую процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на уровне 5,25-5,5% годовых по итогам завершившегося в среду двухдневного заседания.

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции по итогам заседания, что снижение ставки станет целесообразным в какой-то момент текущего года.

Статданные, опубликованные в четверг, показали уверенный рост продаж жилья на вторичном рынке США в феврале, а также первое за два года повышение индекса опережающих показателей - индикатора ожидаемого развития экономики на ближайшие 3-6 месяцев.

Индекс, рассчитываемый исследовательской организацией Conference Board, увеличился в прошлом месяце на 0,1%. Рост отмечен впервые с февраля 2022 года.

Продажи на вторичном рынке жилья в США в феврале выросли на 9,5% относительно предыдущего месяца и составили 4,38 млн домов в пересчете на годовые темпы, сообщила Национальная ассоциация риелторов (NAR). Аналитики в среднем ожидали снижения продаж жилья до 3,94 млн домов с январского уровня в 4 млн, по данным Trading Economics.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием, на прошлой неделе сократилось на 2 тыс., до 210 тыс., говорится в отчете министерства труда США.

Акции Micron Technology Inc. подорожали на 14,1% по итогам торгов. Американский производитель чипов памяти неожиданно получил чистую прибыль во втором квартале 2024 финансового года. Выручка компании подскочила в 1,6 раза, превысив прогнозы рынка.

Бумаги Apple Inc. снизились в цене на 4,1%. Министерство юстиции США подало иск против Apple, обвинив компанию в нарушении антимонопольного законодательства. В иске утверждается, что Apple пользуется своим доминирующим положением на рынке смартфонов и приложений для них, ограничивая возможности потребителей в плане смены устройств или использования продуктов других производителей вместе с iPhone.

Стоимость ADR Li Auto Inc. упала на 7,5%. Китайский производитель электромобилей предупредил, что поставки машин в первом квартале 2024 года будут существенно ниже прогнозов, отметив более слабые, чем ожидалось, заказы.

Акции Darden Restaurants Inc. подешевели на 6,5%. Оператор сетей ресторанов итальянской кухни Olive Garden и стейкхаусов LongHorn увеличил выручку на 6,8% в третьем финквартале, однако показатель не оправдал прогнозов рынка. Компания объявила о запуске новой программы обратного выкупа акций объемом $1 млрд.

Капитализация консалтинговой компании Accenture упала на 9,3%. Скорректированная прибыль Accenture во втором финквартале превзошла прогнозы рынка, выручка совпала с ожиданиями. Однако компания понизила прогнозы на весь текущий фингод.

Акции Reddit Inc. подорожали на 48,4% по итогам дебютных торгов после IPO. Владелец одноименного интернет-портала разместил акции по цене $34 в ходе IPO, получив оценку порядка $6,4 млрд. Стоимость бумаг Reddit на закрытие рынка в четверг составила $50,44.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в четверг увеличился на 269,24 пункта (0,68%) и составил 39781,37 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 16,91 пункта (0,32%) - до 5241,53 пункта.

Nasdaq Composite поднялся на 32,43 пункта (0,2%) и составил 16401,84 пункта.