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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

Франция и Германия разрешили производителю танков KNDS создать филиал на Украине

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Париж и Берлин достигли соглашения, которое позволит франко-немецкой компании KNDS, создающей, в том числе танки, учредить производственное подразделение на Украине, заявил глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню.

"Мы объявляем (...) что франко-немецкая компания начнет действовать на Украине, создав здесь филиал", - приводят западные СМИ его слова после переговоров с министром обороны Германии Борисом Писториусом.

Подразделение должно заняться выпуском запчастей и обучением местного персонала.

В начале марта Лекорню утверждал, что три французские оборонные компании, включая KNDS, намерены начать производство на Украине уже этим летом. В середине месяца президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем и премьером Польши Дональдом Туском заявил, что французские и немецкие компании будут работать с Киевом с целью ускорить производство вооружений на украинской территории.

Макрон и Шольц на прошлой неделе встречались в Берлине с целью устранить разногласия по Украине. Противоречия между странами по Украине усилились в конце февраля, когда Макрон заявил, что Западу не следует исключать развитие событий, при котором придется направить войска на Украину. Шольц, равно как и руководство США и многих других стран, не согласился с Макроном и напомнил, что в НАТО с самого начала конфликта условились не направлять свои силы на территорию Украины.

Германия Франция Украина
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