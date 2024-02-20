США заветировали алжирский проект резолюции в СБ ООН о прекращении огня в Газе

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - США в ходе голосования в Совете Безопасности ООН применили право вето, заблокировав проект резолюции, призывавший к прекращению огня в секторе Газа.

На голосовании 13 членов СБ ООН поддержали документ, Великобритания воздержалась, а США проголосовали "против".

Резолюция была предложена Алжиром, в ее поддержку высказались представители группы арабских стран в ООН. Они призывают добиться перемирия до начала священного для мусульман Рамадана, поскольку боевые действия в такое время грозят еще большей напряженностью в регионе, убеждены они.

Вместе с тем, СМИ сообщили, что США подготовили собственную резолюцию по прекращению огня в секторе Газа.

Ранее США заветировали еще два проекта резолюций, призывавшие к перемирию в секторе Газа.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу ABC пообещал, что израильские войска разгромят остающиеся у ХАМАС батальоны в Рафахе, который, по словам Нетаньяху, стал "последним бастионом" группировки. Он отверг призывы не направлять израильские войска в Рафах, подчеркнув, что подобное решение было бы равноценно поражению. В то же время премьер отметил, что Израиль предоставит безопасный проход для эвакуации мирных жителей из Рафаха.

Страны Запада, а также Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, Кувейт и Иордания раскритиковали план Израиля начать наступление на Рафах.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС.