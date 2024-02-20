Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:18

США заветировали алжирский проект резолюции в СБ ООН о прекращении огня в Газе

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - США в ходе голосования в Совете Безопасности ООН применили право вето, заблокировав проект резолюции, призывавший к прекращению огня в секторе Газа.

На голосовании 13 членов СБ ООН поддержали документ, Великобритания воздержалась, а США проголосовали "против".

Резолюция была предложена Алжиром, в ее поддержку высказались представители группы арабских стран в ООН. Они призывают добиться перемирия до начала священного для мусульман Рамадана, поскольку боевые действия в такое время грозят еще большей напряженностью в регионе, убеждены они.

Вместе с тем, СМИ сообщили, что США подготовили собственную резолюцию по прекращению огня в секторе Газа.

Ранее США заветировали еще два проекта резолюций, призывавшие к перемирию в секторе Газа.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу ABC пообещал, что израильские войска разгромят остающиеся у ХАМАС батальоны в Рафахе, который, по словам Нетаньяху, стал "последним бастионом" группировки. Он отверг призывы не направлять израильские войска в Рафах, подчеркнув, что подобное решение было бы равноценно поражению. В то же время премьер отметил, что Израиль предоставит безопасный проход для эвакуации мирных жителей из Рафаха.

Страны Запада, а также Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, Кувейт и Иордания раскритиковали план Израиля начать наступление на Рафах.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС.

США СБ ООН Алжир сектор Газа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

США объявят новые санкции против России 23 февраля

США объявят новые санкции против России 23 февраля

Премьер Грузии заверил, что Тбилиси не будет вводить санкции против РФ

Премьер Грузии заверил, что Тбилиси не будет вводить санкции против РФ
Обострение палестино-израильского конфликта

ООН приостановит отправку продовольственной помощи на север Газы

ООН приостановит отправку продовольственной помощи на север Газы
Обострение палестино-израильского конфликта

Военные Израиля не располагают данными о бегстве лидера ХАМАС в Газе в Египет

Военные Израиля не располагают данными о бегстве лидера ХАМАС в Газе в Египет

Парламент Венгрии 26 февраля проголосует по вопросу о членстве Швеции в НАТО

Выставка-форум "Россия"

В 2023 году 86% поставок российской нефти пришлось на дружественные страны

В 2023 году 86% поставок российской нефти пришлось на дружественные страны

BHP сократила чистую полугодовую прибыль почти в десять раз

Евросоюз продлил действие антироссийских санкций до 24 февраля 2025 года

Евросоюз продлил действие антироссийских санкций до 24 февраля 2025 года

Что случилось этой ночью: вторник, 20 февраля

Европейские фондовые индексы закрылись без единой динамики

Европейские фондовые индексы закрылись без единой динамики
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });